مستشفى دمياط يحصد المركز الأول لمكافحة الميكروبات على مستوى الجمهورية

اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط حصول مستشفى دمياط العام التابع لمديرية الشئون الصحية بدمياط علي المركز الأول على مستوي الجمهورية في تقييم برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات ( AMR ) وذلك في ضوء التقييم الذي قامت به الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان لعدد ١٧ مستشفي تضمنتهم المرحلة الأولي بالتقييم من المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية وكذلك الهيئات المختلفة التابعة لوزارة الصحة والسكان

وقال ان التقييم تضمن الآتي محور الدعم الإداري ومحور منع ومكافحة العدوي ومحور الإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ) وذلك في ضوء الإستراتيجية القومية للصحة الواحدة في مصر والخطة القومية لمجابهة الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات والتي تولي الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية إهتماما كبيرا بهذا الأمر ؛ لما يمثله الأمر من أهمية بالغة .

وأعرب وكيل وزارة الصحة عن خالص تهنئته لجميع العاملين بمستشفى دمياط العام لتميزهم وأدائهم المشرف مثمناً ومقدرا فى الوقت ذاته جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية .





ووجه الدكتور أحمد رجب مدير ادارة مكافحة العدوى بالمديرية الشكر لوكيل الوزارة للدعم المستمر وتذليل العقبات نحو رفع معدلات أمان الخدمة الطبية المقدمة ؛ وكذلك توجيه الشكر لإدارة مستشفي دمياط العام بقيادة الدكتور محمد اللبان و رؤساء الأقسام بالمستشفي ؛ كما وجه الشكر لفريق مكافحة العدوي المتميز بمستشفي دمياط العام ؛ مثمناً جهوده المميزة .





ووجه الشكر لفريق العمل المميز والمجتهد بإدارة مكافحة العدوي بالمديرية لمجهوده الكبير ؛ وأيضا سمر قابيل بإدارة الصيدلة الإكلينيكية بمديرية الشئون الصحية للدعم والمتابعة .

وأكد أن ما تم علي أرض الواقع بمثابة إنجاز ودفعة لإستكمال النجاح والعمل بشكل مكثف ومستمر لضمان تحقيق الإستراتيجية القومية للصحة الواحدة والعمل بشكل مكثف لمجابهة الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات مما يعود بالنفع علي المواطن المصري بشكل عام وأهلنا في محافظة دمياط بشكل خاص .