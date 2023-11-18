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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الإستوني: أوكرانيا أكثر تكيفًا مع الحرب من روسيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور إن الجيش الأوكراني يعد أكثر تكيفا مع الحرب عن نظيره الروسي، مدللا على ذلك بامتلاك الجيش الأوكراني القدرة على الجمع بين أنواع مختلفة من الأسلحة.
وقال وزير الدفاع الإستوني - وفقا لحوار أجراه مع تلفزيون أوكرانيا وأوردته وكالة يوكرينفورم الأوكرانية - " إن الجيش الأوكراني هو حاليا بطل العالم في الجمع بين أنواع مختلفة من الأسلحة - لديك الكثير من المعدات العسكرية وعليك التكيف مع استخدامها".. مضيفا " الجيش الأوكراني يظهر مثالا على التكيف والتدريب على استخدام الأسلحة الجديدة".
وأعرب عن اعتقاده بأن امتلاك الجيش الأوكراني القدرة على الجمع بين أنواع مختلفة من الأسلحة هو الطريق إلى النجاح في الحرب، مع التأكيد على الجاهزية والتدريب والتحفيز بشكل أفضل.

وزير الدفاع الإستوني الجيش الأوكراني الحرب