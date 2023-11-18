حملة فريد زهران: عفو شامل عن سجناء الرأي حال فوزنا بالرئاسة

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران: حال فوزنا في الانتخابات، سنصدر قرارًا بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المتوقفة منذ أكثر من عشر سنوات، مع فتح حوار مجتمعى يحقق استقلالية المجالس المحلية.

وأضاف الشناوي خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذى نظمته الحملة بمنطقة المسلة بالفيوم. : سنقوم بمراجعة كافة التشريعات والقرارات الإدارية ، المنظمة لعمل ( الاحزاب - النقابات - المؤسسات الاهلية والروابط و الاتحادات ، بحيث يتمكن المواطنين ، من انشاء منظماتهم ، و اداراته واستقلالها المالي والإدارى دون تدخل من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية ، وألا يتم حلها إلا بحكم قضائى .

وأكد أنه في حالة الفوز سيقوم فريد زهران باستخدام صلاحياته للعفو الشامل عن كافة سجناء الرأى الذين لم تثبت ممارستهم للعنف أو التحريض عليه، ووقف القرارات الادارية والامنية للمفرج عنهم من الوضع على قوائم الارهاب و التحفظ على الاموال، وسنقوم بفتح حوار مجتمعى حول تحقيق استقلال حقيقى للإعلام بصوره وأشكاله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية .