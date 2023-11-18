بودر وإستروكس .. حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بحلوان

أمرت جهات التحقيق بحلوان اليوم ، بحبس عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية " 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدة وحيازة كمية من مخدر الإستروكس والبودر المخدر قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة"). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.