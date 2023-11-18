أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٣، مراسمَ أداء أعضاء النيابة العامة الجدد -المعينين بموجب القراريْن الجمهورييْن رقميْ ٤٣١، ٤٣٢ لسنة ٢٠٢٣- اليمينَ القانونية لبدء مباشرة العمل القضائي.

وشهد المراسم أيضًا، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من أعضاء المجلس، وهم كل من: المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد العزيز طنطاوي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور لفيف من قادة النيابة العامة والوزارة.

370216457_723422362549131_2247816401070036469_n

370139424_374149318460405_8403818800075223421_n