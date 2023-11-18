مصر تحرز فضية كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية.. وإيران تفوز بالذهبية

حصل منتخب مصر البارالمبى للكرة الطائرة للرجال على المركز الثانى والميدالية الفضية في بطولة العالمي للكرة الطائرة البارالمبية، بعد خسارته فى المباراة النهائية من المنتخب الإيرانى بطل العالم بثلاثة أشواط دون رد اليوم السبت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

جاء فوز منتخب إيران باللقب العالمى كأمر طبيعى ، نظر لفارق الخبرات بين المنتخبين لصالح إيران، وامتلاك المنافس حائط صد منيع بقيادة العملاق ميرزه الذى يبلغ طول 240 سنتيمتر، وتفوق إيران على جميع المنافسين بنتيجة واحدة 3/0 ، ولم يستطع أى منتخب خطف شوط واحد منه، ليتأهل منتخب مصر رفقة المنتخب الإيراني لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وقدم المنتخب الوطني مستوى طيب على الصعيد الفني والبدني لكل اللاعبين، رغم قوة وصعوبة المباراة، ليسدل الستار على البطولة التى أقيمت على ملعب الصالة المغطاة بنادى النادى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية ، على مدار ثمانية أيام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بمشاركة 17 دولة مثلها 23 منتخبا للرجال والسيدات .

أثنى الدكتور مصطفى صادق رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى، على أداء المنتخب المصرى الذى وصل للمباراة النهائية بجدارة واستحقاق، ويعد المنتخب الجماعى للرجال الذى يصل إلى المباراة النهائية فى كأس العالم ، لافتا إلى أن الجماهير المصرية التى حضرت المباراة آزرت المنتخب الوطنى قبل بداية اللقاء وحتى نهايته ، لكتابة تاريخ رياضى جديد لكرة الطائرة البارالمبية .

وأشار صادق إلى أن تأهل المنتخب المصرى للمباراة النهائية يعد إنجازا، فضلا عن تحقيقه إنجاز آخر بالتأهل للمرة التاسعة على التوالى للدورة الاوليمبية، مؤكدا أن المنتخب يستحق الإشادة على أدائه المتميز خلال البطولة وبلوغه المباراة النهائية ، مشيرا إلى أنه سوف يطالب مجلس الإدارة بمنح اللاعبين مكافأة إيجاده من ميزانية الاتحاد بعيدا عن المكافأة التى سوف يحصل عليها اللاعبون من وزارة الشباب والرياضة ، طبقا للائحة المكافآت المعمول بها فى الوزارة .

أسفرت بقية مباريات اليوم ، فى منافسات الرجال عن فاز المنتخب العراقى على نظيره اليابانى 3/1 فى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ، كما فازت البرازيل على الصين بنفس النتيجة على المركزين الخامس والسادس ، وحقق المنتخب الألمانى فوزا صعبا على نظيره الأوكرانى 3/2 على المركزين الثالث والرابع ، وفى منافسات السيدات ، حصل المنتخب الوطنى على المركز الثامن بعد الخسارة من نظيره الرواندى 3/0 على المركزين السابع والثامن ، وفاز المنتخب الأوكرانى على سلوفينيا 3/0 على المركزين الخامس والسادس .

فاز منتخب الصين للسيدات بلقب بطولة العالم بعد حصوله على المركز الأول بالفوز على المنتخب الكندى 3/1 ليحصل منتخب كندا على المركز الثانى والميدالية الفضية ،

قال اللواء منصور محمدي درويش نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمى للبطولة والاتحاد، والذى شارك فى أربع دورات أوليمبية وخمس بطولات كأس عالم، إن مصر نجحت بإمتياز فى تنظيم البطولة على الأراضى المصرية ، لافت إلى أن مصر نظمت بطولة تضاهى بل تتفوق على تنظيم البطولات فى الدول الكبرى ، معلنا أن اللجنة المنظمة للبطولة لم تتلق أى شكوى من أى نوع خلال إقامة الوفود فى مصر ومشاركتها فى البطولة ، مضيفا أن اللجنة المنظمة تلقت خطابات شكر وتقدير من بعثات الدول على حسن التنظيم ، وحفاوة الاستقبال ، والأداء الراقى فى التعامل أثتاء الإقامة والتدريبات وأثناء المباريات الرسمية والتنقل من الملاعب إلى فنادق الإقامة والجولات السياحية التى قامت بها بعض الدول .

أشار اللواء منصور درويش إلى أن مجلس إدارة الاتحاد ، سوف يمنح اللاعبين مكافات إجادة خاصة من ميزانية الاتحاد بعد الأداء القوى فى النهائى امام المنتخب الإيرانى الرهيب ، لوصوله للمباراة النهائية وتأهله لأوليمبياد باريس الصيف المقبل ، بعد أن تمكن المنتخب من التأهل للدورة الأوليمبية للمرة التاسعة فى تاريخه والمرة التاسعة على التوالى.

ضم منتخب الرجال اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .