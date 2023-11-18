طيار عسكري أوكراني ينشق وينضم إلى روسيا

ذكرت وكالة "تاس" الروسية اليوم السبت أن طيارا عسكريا أوكرانيا انشق عن القوات المسلحة الأوكرانية وسافر إلى روسيا.

وأفادت الوكالة بأن طيار مروحية من طراز "كا-52" ويدعى أليكسي فوفيفودا،هو الذي نظم فرار الطيار الأوكراني إلى روسيا.

ونقلت الوكالة عن أليكسي فوفيفودا قوله: "الطيار العسكري الأوكراني موجود في روسيا للتشاور مع جهاز الأمن الفيدرالي".

وأضاف أنه لا يستطيع حتى الآن الكشف عن تفاصيل هذه العملية.