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السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

طيار عسكري أوكراني ينشق وينضم إلى روسيا

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ذكرت وكالة "تاس" الروسية اليوم السبت أن طيارا عسكريا أوكرانيا انشق عن القوات المسلحة الأوكرانية وسافر إلى روسيا.
وأفادت الوكالة بأن طيار مروحية من طراز "كا-52" ويدعى أليكسي فوفيفودا،هو الذي نظم فرار الطيار الأوكراني إلى روسيا.
ونقلت الوكالة عن أليكسي فوفيفودا قوله: "الطيار العسكري الأوكراني موجود في روسيا للتشاور مع جهاز الأمن الفيدرالي".
وأضاف أنه لا يستطيع حتى الآن الكشف عن تفاصيل هذه العملية.

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