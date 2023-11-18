"دل تكنولوجيز" تستعرض إمكانياتها خلال معرض ومؤتمر Cairo ICT”23 وتؤكد قوة السوق المصرية

أعرب المهندس طارق هيبة، مدير عام شركة دل تكنولوجيز في مصر وليبيا، عن سعادته الكبيرة بنجاح فعاليات المعرض التكنولوجي الذي يُعد الأول من نوعه على مدى 27 عامًا. الذي تنطلق فاعلياته اليوم ويستمر حتي 22 نوفمبر 2023، في مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وأكد المدير العام أن شركة "دل تكنولوجيز" ستستعرض خلال المعرض حلولًا وخدماتٍ مُبتكرة مُستهدفة للسوق المصرية، متناغمة مع استراتيجية التحول الرقمي ورؤية مصر 2030. ستتمحور المعرض حول حلول الأمان السيبراني، ومفهوم الثقة الرقمية (زيرو تراست)، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحوسبة السحابية المتعددة التي تُقدمها الشركة.

وشدد هيبة على مشاركة "دل تكنولوجيز" في ورش العمل والمؤتمرات ضمن فعاليات المعرض، بالإضافة إلى المشاركة في معرض Connecta الذي يُخصص لصناعة الألعاب الإلكترونية. وأكد على تفاؤله بقوة السوق المصرية رغم التحديات الاقتصادية، مُشيرًا إلى دور الكفاءات والمهنيين المصريين في دعم تواجد الشركات العالمية في هذه السوق الحيوية.