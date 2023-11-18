"كاد ماسترز" تنظم ملتقى إدارة التشييد والبناء في مصر

تنظم شركة "كاد ماسترز للتكنولوجيا الهندسية" أكبر ملتقى للتشييد والبناء في مصر، بعنوان "Construction Management Summit" تحت رعاية وزارتي الإسكان والتجارة والصناعة، ونقابة المهندسين المصرية، ومركز تحديث الصناعة.

يهدف الملتقى إلى تحقيق طفرة تكاملية في تنفيذ مشروعات البناء والتشييد وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكد المهندس طاهر سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة أن الملتقى يأتي في إطار سياسة الدولة لتطوير قطاع التشييد والبناء باعتباره قاطرة النهوض الاقتصادي، كما يشارك في الملتقى ويدعمه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مما يعزز التعاون بين مختلف الفئات والقطاعات ذات الصلة.

يشمل جدول أعمال الملتقى نقاشات حول آخر مستجدات إدارة المشروعات الهندسية وإدارة التشييد والبناء في ظل التحول الرقمي. كما يتناول الملتقى قضايا هامة مثل إدارة المرافق، والتأثير الاقتصادي للأزمة الاقتصادية العالمية، وعمليات الشحن والإدارة اللوجيستية في الجداول الزمنية للمشروعات، وكيفية تخطي عقبات التمويل وسلاسل الإمدادات.

من المقرر عقد الملتقى يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 30 متحدثًا وبحضور كبريات الشركات في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركة القابضة للكهرباء وحسن علام القابضة وأوراسكوم والمقاولون العرب وغيرها.