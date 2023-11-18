سامح حسين على "CBC" ببرنامج جديد

انضم الفنان سامح حسين لشبكة قنوات "CBC"، حيث يظهر يوم غد الأحد، من خلال برنامج جديد على منصات CBC على مواقع التواصل الاجتماعي يتناول الأحداث الجارية بشكل جديد سيكون مفاجأة.

كما يطل الفنان سامح حسين على قناة "CBC" قريبًا من خلال برنامج ضخم يتم التحضير له حاليًا وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

كان سامح حسين قد ظهر بشكل مفاجئ في برنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا" مع الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين على قناة "CBC" وشاركهم في فقرة المطبخ لإعداد وجبة "الكفتة" كما دار حوار عن علاقته بالمطبخ وكواليس حياته الأسرية.