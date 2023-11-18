ads
السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سحب 35243 عينة خلال أكتوبر لمتابعة جودة مياه الشرب بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

اعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن قيام قطاع المعامل بالشركة بمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي من خلال تجميع ٣٥٢٤٣ عينة خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣  .

جاءت المجهودات على النحو التالى: ٣٤٦٧٦ عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة ، و٥١٨ عينة من دخول وخروج ومراحل محطات معالجة الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي، و٤٩ عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعى.

 

وقالت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة أن قطاع المعامل يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي ومطابقة العينات للمواصفات القياسية لضمان جودة خدمات مياه الشرب ومطابقة عينات مياه الصرف الصحي المعالجة لمواصفات ومتطلبات حماية البيئة.

واضافت أن قطاع المعامل بالشركة بمختلف إدارته يعمل بكل جهد وتفاني من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنتاج كوب ماء نظيف وآمن والحفاظ على البيئة والقنوات المائية من التلوث.

58e38a86-9464-414a-bd62-1c4950a38283
58e38a86-9464-414a-bd62-1c4950a38283
35807bf7-1129-44e2-a715-1abd4f17e100
35807bf7-1129-44e2-a715-1abd4f17e100
f24fecd5-2898-4422-83a7-8a17c60223dd
f24fecd5-2898-4422-83a7-8a17c60223dd
مياه الفيوم سحب وتحليل 35243 عينة مياه شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الفيوم