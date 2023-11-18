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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسيرة حاشدة في فيينا للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على المدارس والمستشفيات في غزة

مظاهرة حاشدة وسط
مظاهرة حاشدة وسط العاصمة فيينا
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قام عدة آلاف من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا مساء اليوم السبت بمسيرة حاشدة في وسط العاصمة النمساوية "فيينا" للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في غزة وقتل الأبرياء من المدنيين بدم بارد.
ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا هتافات تدعو لوقف إطلاق النار وحث المجتمع الدولي على وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي. 
وأدان المتظاهرون ماقام به جيش الاحتلال الغاشم باستهداف مدرسة الفلاح ومدرسة الفاخورة التي تعتبر تحت وصاية وكالة "الأونروا" ومدرسة "تل الزعتر" وراح ضحيتهم مئات من الشهداء النازحين وأيضًا أدانوا ماقام به جيش الاحتلال من إخلاء مستشفي الشفاء بالقوة العسكرية وتحت تهديد السلاح وخطف جثث الشهداء.
جرت المسيرة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع أعمال عنف خلالها.

النمسا فيينا الجاليات العربية والاسلامية غزة جرائم الاحتلال الاسرائيلي المدنيين