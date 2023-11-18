قيادي بالمقاومة: كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر في عناصره وضباطه ومعداته

علق القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، على تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة.

وقال منذ قليل، خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، إن كتائب القسام تثخن بجيش الاحتلال وتكبده خسائر في عناصره وضباطه ومعداته.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب مجازره على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يرتكب المجازر في المناطق التي يدعي أنها آمنة.

وأوضح أن 43% من الشهداء هم في جنوب قطاع غزة والاحتلال لا يفرق بين شمال وجنوب، مشيرًا إلى أن القتل والدمار في غزة يشمل كل شيء؛ بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

ولفت إلى أن ما جرى في مستشفى الشفاء حلقة من حلقات الإجرام، موضحًا أن الاحتلال خطف أجساد عدد من الشهداء من مستشفى الشفاء، وأنه يشن حملة أكاذيب وحول مجمع الشفاء إلى مقر عسكري، متابعًا: "بقصفه المستشفيات الاحتلال ينتهك أقدس مهنة إنسانية".