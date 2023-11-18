روسيا تتوعد التشيك برد مماثل على إجراءاتها بحق أصولها المجمدة

حذرت وزارة الخارجية الروسية، القائم بالأعمال التشيكي جيري سيستيكي، من "الإجراءات المتبادلة"، التي ستتخذتها موسكو ضد الأصول العقارية التشيكية بعد العقوبات التي فرضتها براغ على شركة روسية، تديرها الدولة.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن التشيك فرضت - في 15 نوفمبر - عقوبات على "مؤسسة إدارة الممتلكات في الخارج" الروسية وتدير الشركة العديد من العقارات المملوكة لروسيا في التشيك، والتي تم تجميدها نتيجة العقوبات.

وتوعدت روسيا - بحسب بيان أصدرته خارجيتها - باستخدام "كل الوسائل المتاحة؛ بما في ذلك الخطوات الانتقامية ضد الأصول العقارية التشيكية في روسيا؛ لحماية مصالحها المشروعة".