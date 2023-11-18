" باب السماء" لقاء خدام مرحلة ثانوي بإيبارشية المنيا

نظمت اللجنة المركزية لخدمة ثانوي بإيبارشية المنيا تحت رعاية الانبا مكاريوس أسقف المنيا و رئيس دير الام سارة للراهبات بالمنيا واشراف القس تادرس سمير مشرف خدمة ثانوي بإيبارشية اليوم بكنيسة القديس أبوسفين بحي شلبي لقاء لخدام وخادمات المرحلة الثانوية بعنوان (باب السماء)

بدأ اليوم بصلاة القداس الالهى بمشاركة القس فيلوباتير والقس مقار كهنة الكنيسة ثم القي محاضرتان عن كيفية تسليم العقيدة للمخدومين.

وكيف نقدم درسا شيقا لمخدوم ثانوى بدون ملل وعقب المحاضرات تم تقسيم الخدام والخادمات مجموعات عمل عن تاريخ الكنيسة وربط المخدوم بالكنيسة والعقيدة بداخل الصلوات الكنسية.

وجدير بالذكر ان هذا اللقاء ياتي في إطار فعاليات تنمية الخدمة بالايبارشية و تقوم أيضا خدمة ثانوي بعمل أيام روحية و مؤتمرات لشباب ثانوي حيث تتناول موضوعات هادفة و مؤثرة في هذا العمر.