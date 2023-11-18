فيتوريا يعلق على استبعاد الثلاثي أمام سيراليون

قال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إن بيان اتحاد الكرة أوضح سبب استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، من مباراة سيراليون، ولا توجد أزمات في المنتخب، وجاهزين لمواجهة الغد دون إصابات والحالة البدنية جيدة رغم رحلة السفر الطويلة.

وأضاف « فيتوريا» بالمؤتمر الصحفي لمباراة مصر وسيراليون:« نسعى لتحصيل نقاط أكثر من الخصم الذي أمامنا وبالطبع نتمنى فقدان الخصم لنقاط، وكل مرة نُحصل نقاطا ويفقد الخصم نقاطا أخرى، هذا شئ إيجابي بالنسبة لنا، لكننا لن ننتظر أن يهدر خصمنا نقاطا لكي نبدأ في العمل، نحن نعمل على أنفسنا أولا، ونتيجة غينيا بيساو ضد بوركينا لم تؤثر على الاستعداد الخاص بنا لمواجهة سيراليون" .

وأتم:« المباراة غدا صعبة، لاسيما أن منتخب سيراليون خصم مُنظم، وهدفنا الفوز أمام أي خصم نواجهه، ونحن جاهزين سواء لسيراليون أو أي خصم أخر.