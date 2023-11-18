حزب أبناء مصر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم السيسي واجب وطني

أكد الدكتور هاني الشيخ مساعد الأمين العام، وأمين الاتصال السياسي بحزب ابناء مصر ان المشاركه في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ويعزز من قدرة المصريين علي إعطاء أصواتهم لمن يرونه مناسبا في المرحله المقبله فالمصريين لديهم وعي ثقافي وفكري يستطيعون من خلاله اختيار الأصلح والانسب في الفتره المقبلة.

ونوه القيادي بحزب ابناء مصر ندائه لجميع فئات الشعب المصري بضروره المشاركه الفعاله في الانتخابات الرئاسية المقبله التي سيشهد بنزاهتها العالم أجمع ،فمصر لا تحتاج وصايه من احدا وتحديدا المنظمات الحقوقيه، والدوليه التي تطل علينا من حين لآخر والافتراء علي مصر وتشويه صورتها بشكل متعمد ومستمر.

وقال الشيخ إن هؤلاء يسعون لمصالح شخصيه ويريدون تطبيق اجندات خارجيه المراد بها زعزعه الامن والاستقرار داخل مصر

وأوضح القيادي بحزب ابناء مصر أن ثقته في المصريين في الداخل والخارج كبيره جدا وأنهم رجال وقت الشدائد وقادرون علي الحشد لكي يشهد للعالم أجمع ومنظمات السبوبه ان الشعب المصري عندما يريد يفعل

ووجه الشيخ رسائل كثيره أهمها ان الحزب وقياداته يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيساهم أيضا في الحشد لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتره رئاسه جديده معللا ذلك بأنه الأجدر والاحق برئاسه مصر في الفتره المقبله نظرا لما راه المواطن المصري من أمن وأمان واستقرار والحفاظ علي هيبة الدوله المصريه واستعادة مصر لمكانتها مره اخري بين دول العالم

وأضاف الشيخ بأن الحزب سوف يقيم مؤتمرا حاشدا يوم 25نوفمبر في تمام الساعه الثالثه عصرا بمحافظة الدقهليه بحضور قيادات الحزب وأمين المحافظة الاستاذ حامد محفوظ،ولفيف من السياسيين والصحفيين وجموع غفيرة من فئات الشعب المصري ليثبتوا للعالم أجمع بأن ارادة المصريين قوية وانهم جميعا يصطفون ويدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبله