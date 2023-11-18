بعد هجوم على مدرسة في غزة.. الأونروا: لا يمكن لمثل هذا الهجمات أن تصبح أمرًا اعتياديًّا

قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، السبت، "إنه لا يمكن لمثل هذا الهجمات أن تصبح أمرًا اعتياديًّا ويجب أن تتوقف حالًا، نريد هُدنة فورا!".

وذكر فيليب لازاريني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي «هذه الهجمات لا يمكن أن تصبح أمرًا عاديًا، ويجب أن تتوقف، وقف إطلاق النار لدواع إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك».

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، إنها تلقت صورًا ولقطات «مروعة» لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للوكالة في شمال غزة.

وأعلن المفوض العام للـ"أونروا" فيليب لازاريني أن الحصار على غزة ومنع الغذاء والمياه والوقود يعني معاقبة مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال.

وعبر فيليب عن قلقه من خطر اتساع الوضع في غزة، مضيفا أن الضفة الغربية "تغلي" إن هناك حاجة إلى استمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مؤثر لغزة بما يشمل الوقود. وأضاف أن المساعدات التي تدخل عبر رفح غير كافية، وأنه يجب فتح جميع المعابر إلى غزة.