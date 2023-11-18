فيتوريا: مواجهة سيراليون صعبة وهدفنا الفوز

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، عن مباراة الغد أمام سيراليون فى تصفيات كأس العالم، موضحا أنها مباراة صعبة ومختلفة عن اللقاء الأول أمام جيبوتي.

وقال فيتوريا فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي، "متأكدون من صعوبة اللقاء غداً لأننا سنواجه خصما قويا وهدفنا الفوز فى كل المباريات وأمام كل المنافسين، وليس فى مباراة الغد فقط".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، "رأينا أشياء مميزة فى منتخب سيراليون وندرس هذه الأشياء باهتمام كبير ونحاول التغلب على نقاط قوة المنافس، خاصة أن سيراليون حقق نتيجة جيدة فى آخر مرة واجه فيها منتخب مصر".

وأوضح فيتوريا أن تعادل سيراليون فى اللقاء الأول بالتصفيات سيجعل لديها دوافع أقوى وأكبر للفوز وتقديم مباراة قوية أمامنا، لكننا جاهزون لهذا الاختبار القوي".