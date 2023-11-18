برلماني: المجتمع المدني يسطر ملحمة تاريخية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تأتى فى مقدمة الدول التي قدمت ولا زالت المساعدات للأشقاء الفلسطينين، ولعل أحدثها شاحنات المساعدات الإنسانية، ونماذج المنتجات المزمع توزيعها ضمن قافلة صندوق "تحيا مصر"، لدعم أهل غزة.



وأضاف هندى، إن القيادة السياسية منذ اندلاع الحرب على غزة، وهي ترابط على معبر رفح من أجل مرور المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء داخل غزة، لافتاً إلى أن معبر رفح لم يغلق أمام الأشقاء، بينما كان مغلقا من الجانب الفلسطيني، متابعا:" التحالف الوطنى ومؤسسة "حياة كريمة" ومنظمات المجتمع المدنى قدموا ولا زالوا جهود ملموسة فى القضية الفلسطينية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وهذا الدور عبر بصدق عن جهود الشعب المصري، الذى هرول للتبرع بالدم في كافة المحافظات من أجل إنقاذ حياة المصابين دون تردد، وهذا ما يؤكد أن القضية الفلسطينية هى قضية جموع المصريين بمختلف طوائفهم".



وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة بلغت قرابة 9 ملايين طن، بينهم قرابة 6 ملايين طن وتحديداً 5800 مليون طن من مصر، بما يعادل أكثر من المساعدات التي تم استقبالها من الدول الأخرى، مما يكشف عن دور مصر والجمعيات الأهلية في تخفيف المعاناة عن غزة، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية، وقمة القاهرة للسلام التى كان لها دور كبير فى دخول المساعدات.