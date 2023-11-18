أهالي البحر الأحمر يعلنون دعمهم لـ "السيسي" في الانتخابات الرئاسية

في مؤتمر حاشد نظمها حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، مساء اليوم السبت، بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، في ختام المؤتمر، أعلن أهالي محافظة البحر الأحمر دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

حضر المؤتمر الآلاف من الأهالي من كافة مدن محافظة البحر الأحمر دعمًا للمرشد الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ودعا الحضور الأهالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بقوة والمقرر أن تقام أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل؛ وذلك لاستمرار مسيرة التقدم واكتمال خطة الجمهورية الجديدة التي بدأها الرئيس السيسي عقب توليه الرئاسة.

ومن جانبه أعلن جميع قبائل وعشائر وعائلات المحافظة تأيدهم ودعمهم للمرشد الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في الانتخابات الرئاسية 2024 المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام التى حددتها الهيئة لتلقى طلبات الترشح، فيما حددت الهيئة إعلان القائمة المبدئية لاسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين، ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وارتفع عدد المرشحين الرئاسيين إلى 4 مرشحين رسميًا بعد أن قبلت لجنة تلقى أوراق الترشح للرئاسة أوراق 3 مرشحين رئاسيين منذ فتح باب الترشح وحتى الان، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذين استوفوا الشروط القانونية.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات، ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

٢٠٢٣١١١٨_١٦٢٨٠٠

٢٠٢٣١١١٨_١٦٢٧٤٢

٢٠٢٣١١١٨_١٦٢٠٤٢

٢٠٢٣١١١٨_١٦١٦١٨

٢٠٢٣١١١٨_١٦١٢٣٨

٢٠٢٣١١١٨_١٦١٢٣٥

٢٠٢٣١١١٨_١٦١٢٣١

٢٠٢٣١١١٨_١٦٠٩٣٢

٢٠٢٣١١١٨_١٦٠٩٣٥

٢٠٢٣١١١٨_١٥٥٨١٩