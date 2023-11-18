مطران القدس يصلي خدمة الغروب بكنيسة القيامة

ترأس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس خدمة صلاة الغروب في كنيسة القيامة عصر هذا اليوم وسيقيم القداس الالهي يوم غد الاحد في كنيسة القيامة.

وجدير بالذكر ان صلاة الغروب هي صلاة رتبتها الكنيسة بمناسبة إنزال جسد السيد المسيح من على الصليب وفيها نشكر الرب على حفظه علي البشرإلى المساء وتقابل الخامسة بعد الظهر بالتوقيت الإفرنجي ويصلي فيها المزامير بدء من المزمور المائة والسادس عشر حتي المزمور المائة والثامن والعشرون ويتلو فيها النص الكتابي "ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان.

وكانت حماة سمعان بحمَّى شديدة. فسألوه من أجلها. فوقف فوقا منها وانتهر الحمى، فتركتها وفي الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه. أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدَعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوه أنه هو المسيح" ( لوقا 4: 38- 41)