الصليب الأحمر الكندي يقدم 71 مولدًا كهربائيًا لأوكرانيا

سلمت جمعية الصليب الأحمر الكندي، 71 مولدًا كهربائيا وأربع غلايات معيارية إلى منطقة تشيركاسي في أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في تشيركاسي، إيهور تابوريتس، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت إنه "بمساعدة جمعية الصليب الأحمر الكندي، تلقينا أيضًا 71 مولدًا بقدرات مختلفة لمنشآت البنية التحتية لدينا، وأربع غلايات معيارية".

وأضاف: "هؤلاء هم أصدقاؤنا الحقيقيون. لقد كان لدينا بالفعل عدد من المشاريع الناجحة المشتركة، والتي هي قيد التنفيذ في المنطقة مثل الفرق طبية متنقلة لتقديم المساعدة للمقيمين في المستوطنات النائية؛ الرعاية المنزلية للمحتاجين؛ والدعم النفسي والاجتماعي".