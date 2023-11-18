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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصليب الأحمر الكندي يقدم 71 مولدًا كهربائيًا لأوكرانيا

جمعية الصليب الأحمر
جمعية الصليب الأحمر الكندي
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سلمت جمعية الصليب الأحمر الكندي، 71 مولدًا كهربائيا وأربع غلايات معيارية إلى منطقة تشيركاسي في أوكرانيا.
وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في تشيركاسي، إيهور تابوريتس، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت إنه "بمساعدة جمعية الصليب الأحمر الكندي، تلقينا أيضًا 71 مولدًا بقدرات مختلفة لمنشآت البنية التحتية لدينا، وأربع غلايات معيارية".
وأضاف: "هؤلاء هم أصدقاؤنا الحقيقيون. لقد كان لدينا بالفعل عدد من المشاريع الناجحة المشتركة، والتي هي قيد التنفيذ في المنطقة مثل الفرق طبية متنقلة لتقديم المساعدة للمقيمين في المستوطنات النائية؛ الرعاية المنزلية للمحتاجين؛ والدعم النفسي والاجتماعي".

أوكرانيا جمعية الصليب الأحمر الكندي 71 مولد ا كهربائيا