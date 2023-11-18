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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهباش: مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة

الهباش
الهباش
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قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة.

وأضاف: أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة في ضوء استمرار الصمت الدولي على جرائم المحتل.

وأوضح جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع في قطاع غزة تواصل الاتجاه نحو مزيد من الكوارث؛ إذ إن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تواصل انتقامها من الشعب الفلسطيني في غزة بقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

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