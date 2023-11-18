«الخارجية الأردنية» تدين ‏‎استهداف الاحتلال للنازحين بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، جرائم الحرب البشعة والمتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها استهداف النازحين من أهالي القطاع في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) ومدرسة تل الزعتر، اليوم السبت، في خرق فاضح للقانون الدولي، ووسط غياب موقف دولي يوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

‏‎‏وشدد السفير سفيان القضاة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، على رفض وإدانة بلاده لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصةً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

‏‎وأوضح أن استمرار غياب العدالة والحماية للفلسطينيين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دون أن يفضي ذلك إلى تحرك دولي فاعل لوقف عدوان الاحتلال الغاشم عليهم، يمثل تدهورا خطيرا يجب وقفه فورا.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، ووقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاعتداءات على المدنيين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.

‏‎وطالب المجتمع الدولي والمنظمات والأجهزة الدولية، خاصة مجلس الأمن بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها وقف هذه المأساة التي ينتجها هذا العدوان.