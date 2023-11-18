قبائل وعائلات البحر الأحمر يؤيدون الرئيس السيسي في مؤتمر رأس غارب

أعلنت قبائل وعائلات مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر تأييدها للمرشد الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك في مؤتمر شعبي نظمة حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر مساء اليوم السبت.

وحضر المؤتمر الآلاف من أهالي وعائلات وقبائل المدينة دعما وتأييدا للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، المزمع اجرائها في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قد اعلنت غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام التى حددتها الهيئة لتلقى طلبات الترشح، فيما حددت الهيئة إعلان القائمة المبدئية لاسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين، ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وارتفع عدد المرشحين الرئاسيين إلى 4 مرشحين رسميا بعد أن قبلت لجنة تلقى أوراق الترشح للرئاسة أوراق 3 مرشحين رئاسيين منذ فتح باب الترشح وحتى الان، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذين استوفوا الشروط القانونية.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.



وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.



وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

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