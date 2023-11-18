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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد من الأزهر الشريف ومديرية أوقاف البحر الأحمر والكنيسة في مؤتمر دعم الرئيس

وفد الأزهر الشريف
وفد الأزهر الشريف والكنيسة
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يشارك وفد من الأزهر الشريف ومديرية أوقاف البحر الأحمر والكنيسة في مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024 بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وحضر المؤتمر الشيخ محمد عبد الرحيم مدير الفتوى بالأزهر ووفد مرافق له، ومن الأوقاف حضر المؤتمر، الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالباسط عثمان، مدير الدعوة بالمديرية والشيخ اسماعيل السباعي، مدير إدارة اوقاف الغردقة والشيخ حسن عبدالرسول مدير إدارة اوقاف رأس غارب، وقمص مدينة رأس غارب ممثلا عن الكنيسة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام التى حددتها الهيئة لتلقى طلبات الترشح، فيما حددت الهيئة إعلان القائمة المبدئية لاسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين، ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وارتفع عدد المرشحين الرئاسيين إلى 4 مرشحين رسميا بعد أن قبلت لجنة تلقى أوراق الترشح للرئاسة أوراق 3 مرشحين رئاسيين منذ فتح باب الترشح وحتى الآن، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذين استوفوا الشروط القانونية.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم  13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

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وفد الأزهر الشريف أوقاف البحر الاحمر الكنيسة