هل يغيب عن مواجهة السيتي وليفربول؟.. منتخب النرويج يعلن إصابة هالاند

أعلن منتخب النرويج، اليوم السبت رسميًا إصابة نجمه إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتعرض هالاند للإصابة خلال مشاركته مع منتخب النرويج في مباراة ودية أمام جزو الفارو، التي جمعت بينهما مساء أول أمس الخميس، وانتهت بفوز المنتخب النرويجي بهدفين دون رد.

ونشر منتخب النرويج، بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن من خلاله إصابة إيرلينج هالاند وغيابه عن مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء غدًا الأحد في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وأكد أولا ساند طبيب منتخب النرويج: «إصابة هالاند ليست خطيرة، لكنه يعاني من آلام شديدة في القدم، تجعله يغيب عن مواجهة إسكتلندا غدًا الأحد».

وأوضح ستال سولباكين مدرب المنتخب النرويجي: «من المؤسف أن هالاند لن يكون جاهزًا لمباراة إسكتلندا، إلا أننا لن نضم لاعبًا بديلًا، وسنستغل الفرصة للاعبين مهاجمين آخرين للحصول على دقائق».

وعلق هالاند على إصابته عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلًا: «لسوء الحظ، سأغيب عن مباراة الغد ضد إسكتلندا، أتمنى للأولاد كل التوفيق، الآن فترة العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقت ممكن».

وتعد إصابة هالاند، ضربة قوية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول، في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تجمع بينهما يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري.

ويعتمد جوارديولا على هالاند في قيادة هجوم السيتي، باعتباره عنصر أساسي في كتيبة المدرب الإسباني، الذي تنتظره مواجهة قوية أمام ليفربول على ملعب الاتحاد في قمة البريميرليج، التي قد تشهد غياب الهداف إيرلينج هالاند للإصابة.