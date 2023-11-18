انطلاق مسيرات من ساحة "الجمهورية" بباريس تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

مسيرات من ساحة "الجمهورية" بوسط العاصمة الفرنسية باريس، لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووافقت الشرطة في باريس على تنظيم التظاهرة في ساحة "الجمهورية"، بدعوة من عدة أحزاب وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يتجه المتظاهرون نحو ساحة "الباستيل" ومن ثم إلى "ساحة الأمة" وسط تواجد أمني على أن تنتهي في السابعة مساء (بتوقيت باريس).

واحتشد عدد كبير من المواطنين بساحة "الجمهورية"، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تطالب بتحرير قطاع غزة ووقف القصف، ولافتات أخرى للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وبدأوا في التحرك في مسيرات مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الانسانية للسكان المدنيين وحماية الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة للفلسطينيين مثل "كلنا فلسطين" وهتافات أخرى تدين الدولة العبرية منها: "إسرائيل قاتلة".

ودعت لهذه المسيرة عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا أحزاب سياسية وعلى رأسها حزب "فرنسا الأبية" الفرنسي، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.