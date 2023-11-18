تدريبات خاصة لثلاثي حراس الزمالك

أدى ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق مع الثلاثي على بعض الجوانب الفنية الخاصة منها التعامل مع العرضيات و التسديدات من مسافات مختلفة بالإضافة إلى جوانب فنية أخرى.

وحرص محمد عبد المنصف على منح الحراس تعليمات فنية بشكل متواصل وطالبهم بمواصلة التركيز استعداداً للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات أفريقية ومحلية مهمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.