محمد طاهر زيادة يتوج بالميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

حصد بطل الفروسية المصري محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية الميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية المقامة في التشيك خلال الفترة من 15 حتى 19 نوفمبر الجاري.

وظهر محمد طاهر زيادة بمستوى مميز في منافسات قفز الموانع في بطولة الجائزة الكبرى بالتشيك وسط منافسة شرسة.

واصل الفارس العالمي محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية تألقه الكبير وإنجازاته العالمية وحصده للألقاب العالمية خلال الفترة الحالية بتحقيق الميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى وسط مشاركة أفضل الفرسان في العالم.

كان الفارس المصري محمد طاهر زيادة حقق أفضل نتيجة للفرسان العرب والأفارقة في بطولة الدوري العالمي بالسعودية الشهر الماضي، بعد حصوله على المركز الرابع وسط مشاركة 42 فارس مصنفين على مستوى العالم.

نجح محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية في الحصول على المركز الرابع بعد أن نجح في التأهل من المرحلة الأولى بدون نقاط جزائية في تألق كبير للفارس المصري ليصل إلى النهائي الذي شارك فيه أفضل 8 فرسان في البطولة حيث نجح في احتلال المركز الرابع.

