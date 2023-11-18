برلمانية: دخول الوقود لغزة يعكس نجاح جهود مصر لرفع المعاناة عن الفلسطينيين

أشادت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، بالجهود المصرية فى إدخال الوقود لقطاع غزة، مؤكدة في تصريحات صحفية لها اليوم ، ان الوضع كارثي في غزة ويحتاج إلي ضرورة إدخال الوقود بعدما اوشك الوقود هناك علي النفاذ وبالتالي تعطل كل القطاعات والمستشفيات حيث بدات عودة الاتصالات بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود .



أوضحت " نبيه" أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف نجحت مؤخرا في زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة، كما أن الجهود المصرية نجحت في إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة، والاستعداد لدخول ما يقرب من 150 ألف لتر سولار من معبر رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة، وإعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر إلى قطاع غزة.

واكدت " نبيه" أن مصر لم تتخلي يوماً عن القضية الفلسطينية ، ووحريصة علي التواصل مع كافة الجهات الدولية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكدت "نبيه" أن مصر منذ اللحظة الاولي وهي ترفض المخططات الخاصة بتهجير الفلسطينين لما يمثلة ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية مشيرة أن جهود الدولة المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية هناك ، وكذلك علاج المصابين في المستشفيات داخل مصر.