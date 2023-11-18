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السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طيران الاحتلال يشن غارات مكثفة على خان يونس بقطاع غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
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أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال يشن غارات مكثفة في هذه الأثناء غرب خان يونس بقطاع غزة، وذلك من خلال نبأ عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

فيما أعلن تليفزيون فلسطين، عن استشهاد 200 فلسطيني في القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن مجزرة الفاخورة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي دليل آخر على إعلان حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين والأمم المتحدة وشرعيتها الدولية.

وعبّرت الخارجية الفلسطينية عن إدانتها البالغة عدوان الاحتلال على المدرسة، مؤكدة أن هذا الأمر ضمن مخططات الاحتلال لتفريغ شمال قطاع غزة من سكانه ومحو أي وجود فلسطيني بالقطاع.

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