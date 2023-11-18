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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

حذيفة مدحت يكشف تفاصيل كتابه الجديد «الطريق إلى إيلون ماسك»

الكاتب حذيفة مدحت
الكاتب حذيفة مدحت
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كشف الكاتب حذيفة مدحت تفاصيل كتابه الجديد «الطريق إلى إيلون ماسك» الذي سيشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير الجاري، مؤكدًا أن الكتاب يتحدث عن الربح في السوشيال ميديا وطرق الاستثمار في هذا المجال.

وعن ذكر الملياردير الكندي الأمريكي إيلون ماسك في الكتاب، أوضح حذيفة أن السبب الرئيسي هو شرح التجربة الاستثمارية التي خاضها أغنى رجل في العالم داخل الفضاء الإلكتروني وكيف نجح في تحقيق ثروات طائلة من الاستثمار في هذا المجال وخاصة أنه قرر شراء موقع التواصل الشهير تويتر برقم مهول لإيمانه الشديد بأهمية الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح حذيفة مدحت أن كتابه يشمل خطط واستراتيجيات كبرى للربح من الانترنت بابسط واسهل الطرق وبدون تكاليف مادية كنوع من أنواع دعم الشباب المصرى لاقتحام أسواق جديدة في العمل بطرق غير تقليدية.

إيلون ماسك معرض القاهرة الدولي للكتاب