تصفيات كأس العالم 2026.. بيرسي تاو يقود منتخب جنوب أفريقيا لتخطي بنين

قاد بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منتخب جنوب أفريقيا للفوز على بنين بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب موزيس مديبا، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ونجح بيرسي تاو في قص شريط أهداف المباراة لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، حيث استلم تمريرة زميله سفيسلو سيثول في منطقة الجزاء، منفردًا بحارس مرمى منتخب بنين، ليضع الكرة في الشباك، معلنًا تقدم البافانا بافانا.

وفي الدقيقة 45+2، أحرز خوليسو موداو الهدف الثاني لرفاق تاو، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح أصحاب الأرض.

وقلص ستيف موني النتيجة لمنتخب بنين في الدقيقة 70، في ظل استحواذ لاعبي منتخب جنوب أفريقيا على مجريات اللعب.

بهذا الفوز، تصدر منتخب جنوب أفريقيا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب بنين الترتيب بلا نقاط، في المجموعة التي تضم منتخبات، ليسوتو، نيجيريا، رواندا، وزيمبابوي.