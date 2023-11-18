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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صوت وصورة الحلقة ٢٦.. "صدمة نجلاء بدر في محاميتها"

صوت و صورة
صوت و صورة
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شهدت الحلقة رقم  ٢٦ من مسلسل صوت وصورة الكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص علاقة محامية نجلاء بدر وزوجها المقتول عصام الصياد.

بدأت الحلقة بالتحقيق مع حنان مطاوع والسيدة التي كانت مختبئة لديها، ونفى الحميع معرفتهم ببعضهم وتم الإفراج عن الكوافيرة ومساعدتها.

كشف قريب نجلاء بدر مفاجأة لها بأن محاميتها ماجدة "ناردين فرج" كانت متزوجة لمدة ٦ أشهر كم زوجها عصام الصياد "مراد مكرم".

واجهت نجلاء بدر المحامية التي لم تنكر ووصفتها بأنها كانت غلطة لا علاقة لها بالأحداث، فيما اتهمتها زوجة المقتول بأنها قد تكون مرتكبة الجريمة وتحاول تلفيقها لحنان مطاوع"رضوى".

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it.

صوت وصورة نجلاء بدر عصام الصياد حنان مطاوع