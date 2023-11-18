ads
السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا وزيزو يحضّران الموتمر الصحفي لمباراة مصر و سيراليون

فيتوريا
فيتوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، ولاعب المنتخب أحمد سيد زيزو في الخامسة و النصف عصر اليوم للمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر و سيراليون المقرر لها السادسة مساء غدا بليبيريا في الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦  ،
 

يقام الموتمر في الخامسة و النصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة .

 

ويخوض منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الرئيسي و الوحيد بليبريا في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء غدا الأحد بالجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

يخوض منتخب مصر تدريبه باستاد صامويل كانيون الذي يستضيف مباراة سيراليون غدا.

كانت بعثة منتخب مصر قد وصلت في الحادية عشر مساء أمس إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون

مباراة مصر و سيراليون سيراليون أحمد سيد زيزو فيتوريا