فيتوريا وزيزو يحضّران الموتمر الصحفي لمباراة مصر و سيراليون

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، ولاعب المنتخب أحمد سيد زيزو في الخامسة و النصف عصر اليوم للمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر و سيراليون المقرر لها السادسة مساء غدا بليبيريا في الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ ،



يقام الموتمر في الخامسة و النصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة .

ويخوض منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الرئيسي و الوحيد بليبريا في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء غدا الأحد بالجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

يخوض منتخب مصر تدريبه باستاد صامويل كانيون الذي يستضيف مباراة سيراليون غدا.

كانت بعثة منتخب مصر قد وصلت في الحادية عشر مساء أمس إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون