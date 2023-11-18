يغيب لمدة طويلة.. ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس جونيور

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض فينيسيوس جونيور لإصابة خلال مباراة منتخب البرازيل ضد كولومبيا في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي خسرها راقصي السامبا بهدفين مقابل هدف.

وأصدر ريال مدريد، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يوضح من خلاله طبيعة إصابة فينيسيوس، حيث أكد أن الجناح البرازيلي تعرض لإصابة مزدوجة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

وأعلن الملكي في بيانه: «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة الوتر البعيد في ساقه اليسرى».

ووفقًا لعدة تقارير صحفية، فإن فينيسيوس سيغيب لمدة طويلة عن الملاعب، لا تقل عن شهرين ونصف بسبب إصابته المزدوجة.

وبذلك، لم يشارك فينيسيوس مع ريال مدريد حتى نهاية العام الجاري، كما يغيب عن 7 مباريات في عام 2024.

ويغيب فينيسيوس عن ريال مدريد أمام نابولي ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني.