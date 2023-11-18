وزير الخارجية السعودي يبحث مع وزير خارجية حكومة الظل في حزب العمال البريطاني الأوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، مع وزير خارجية حكومة الظل في حزب العمال البريطاني ديفيد لامي، /على هامش حوار المنامة 2023 المقام في مملكة البحرين/ تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورًا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة.

وشدد وزير الخارجية وفقا لوكالة الأنباء السعودية / واس/ على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في وقف التصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأهمية الوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.