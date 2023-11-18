وزير الخارجية البحريني يبحث مع مسؤولين أمريكي وأوروبي تطورات الوضع في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى السيدة باربرا ليف، تطورات الوضع في قطاع غزة، والجهود الدولية المطلوبة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، إضافة إلى جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين / بنا/ تم خلال الاجتماع، استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتباحث حول سبل تطويرها وتنميتها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك على كافة المستويات بما بخدم مصالح البلدين المشتركة.

كما بحث وزير الخارجية البحريني مع جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية طورات الأوضاع في قطاع غزة، ومناقشة الجهود التي تُبذل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل وقف الحرب في غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي القطاع، وبحث سبل وقف التصعيد والعمل على دفع الجهود الدولية الهادفة إلى إحياء عملية السلام في المنطقة لحماية شعوبها والحفاظ على مصالحهم ومنجزاتهم.

كما جرى خلال الاجتماع، بحث علاقات التعاون والتنسيق الثنائي المشترك القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، والارتقاء بها إلى مستويات أشمل من خلال تعزيز الشراكات وتنمية المصالح المتبادلة.