على هامش "حوار المنامة".. مجلس التعاون الخليجي والناتو يبحثان التطورات الإقليمية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في النسخة الـ19 لمؤتمر "حوار المنامة"، مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف الناتو السفير بوريس روج، التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء - وفقا لبيان لمجلس التعاون أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت - مناقشة التحديات التي تواجه العالم، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التباحث حول الحاجة إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين، ومتابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة وتداعيات انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وقف النار وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع.