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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 اشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 3 اشخاص، في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم، بطريق قرية العجميين بمركز أبشواي، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 وتبين وقوع تصادم بين دراجتين بخاريتين، وتم نقل المصابين ووجود مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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