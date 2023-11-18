إصابة 3 اشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

أصيب 3 اشخاص، في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم، بطريق قرية العجميين بمركز أبشواي، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين وقوع تصادم بين دراجتين بخاريتين، وتم نقل المصابين ووجود مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.