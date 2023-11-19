برلماني: تسيير مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية لغزة رسالة للعالم بأننا سندًا لفلسطين

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لا تدخر جهدًا بتوجيهات الرئيس السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره في المحنة التي يمر بها جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

ونوه «أبو عايشة» في تصريحات صحفية أمس، بإطلاق مصر عبر صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية وكل الضرورات اللازمة للإخوة الفلسطينيين في ظروف الحرب. مشيرا إلى أن مصر حريصة على تقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ باشتمال القافلة الشاملة على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، بما يلبي الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالي القطاع، بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية بقيادة الرئيس السيسي مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة ووقف إطلاق النار.

ولفت «أبو عايشة» إلى تضمن القافلة، 190 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان تحتوي على جميع الاحتياجات الملحة والضرورية، وفي مقدمتها القافلة الطبية التي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين جراء الأحداث الراهنة. واشتمالها على أجهزة صدمات القلب وفحص الدم، وقياس سكر وضغط، وتنفس نيبوليزر، وقياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وأجهزة قياس ومنظمات الأكسجين) وأَسِرَّة العناية المركزة والمراتب الطبية، والخيوط الجراحية والمخدر، والمحاليل الوريدية، ومستلزمات للطوارئ وغرف العمليات والكسور، وأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام والكلى والمخ والأعصاب، والمسكنات والمضادات الحيوية والحقن، وأدوية لعلاج الحروق، فضلًا عن سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات؛ لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحى وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم.

وأضاف أن القافلة تتضمن كذلك، 1613 طنا من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للتناول بدون طهي وغيرها.

واختتم «أبو عائشة» أن، تسيير مصر قافلة إنسانية بهذا الحجم لقطاع غزة وبحضور رئيس الوزراء ومختلف المسؤولين بتوجيهات الرئيس السيسي يؤكد أن غزة في القلب، وقضية فلسطين أولوية حقيقية للشعب المصري وستظل مصر سندًا للفلسطينيين.