الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال السفارة التشيكية

أفادت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت بأنه تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك في موسكو، وذلك على خلفية تصرفات حكومته حيال الممتلكات والأصول الروسية في أراضي التشيك.

وقالت الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية "إنه تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك لدى روسيا إرجي تشيستيتسكي إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة على قرار الحكومة التشيكية الصادر في 15 نوفمبر بشأن إدراج (الشركة الفيدرالية الحكومية الروسية لإدارة الأصول الروسية في الخارج) في القائمة الوطنية التشيكية للعقوبات، وتجميد أصول الشركة وحظر استخدام العقارات الفيدرالية الروسية الموجودة في أراضي جمهورية التشيك وإدارة شؤونها".

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات التعسفية المخالفة للقانون غير مقبولة، وحذر من أن الجانب الروسي يعتزم حماية مصالحه المشروعة باستخدام كل الوسائل، بما في ذلك اتخاذ خطوات انتقامية حيال الأصول العقارية التشيكية في روسيا.

وكانت وكالة الأنباء التشيكية قد أعلنت أمس الجمعة، أن سلطات التشيك قامت فعلا بإغلاق وتشميع بعض العقارات والمباني المملوكة لروسيا في الجمهورية.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /السبت/ أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين ونائب وزير الخارجية الباكستاني سيد حيدر شاه، أكدا مجددا الاستعداد لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب عندما التقيا في إسلام آباد الخميس الماضي.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانبين "ناقشا التجربة الوطنية للبلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادلا التقييمات حول التهديدات الإرهابية الحالية على المستويين العالمي والإقليمي".

وبحسب البيان، أكد الجانبان من جديد الاستعداد لتعزيز التعاون البناء في مكافحة الإرهاب سواء على الصعيد الثنائي أو كجزء من العمل المشترك على الصعيد الدولي، وعقب الاجتماع العاشر لمجموعة العمل الروسية الباكستانية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي والتحديات الأمنية الأخرى.

وفي اجتماع منفصل، تبادل فيرشينين وشاه وجهات النظر حول القضايا الملحة على الأجندة الدولية والإقليمية "مع التركيز على الوضع في أفغانستان ومنطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وحول أوكرانيا".

وقالت الوزارة إن الجانبين أوليا اهتماما خاصا خلال الاجتماع "لمشكلة مكافحة التطرف ومكافحة استخدام التقنيات الحديثة لأغراض الإرهاب وانتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة والتمويل وغيره من أشكال الدعم المادي للإرهاب"، على أن يعقد اجتماع مجموعة العمل في موسكو عام 2024 في موعد لم يتم الاتفاق عليه بعد.. كما عقد فيرشينين اجتماعا مع وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني.