التحالف الوطني يلتقي بأهالي أبوصوير في مؤتمر جماهيري لدعم الدوله وتأييد السيسى

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي الامين العام للتحالف الوطني، بمحافظة الاسماعيلية لقاء بأهالي مركز ومدينة ابو صوير للتحدث عن أهمية المشاركة السياسيه وضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور ومشاركة أعضاء وعضوات التحالف من مختلف أطياف المجتمع والعمل العام المجتمعي و ذلك بمندرة آل شعيب و فى ضيافة الحج محمد شعيب و أولادة المهندس سعيد شعيب و وليد شعيب.



وفي كلمته، أكد الشافعي أن التحالف الوطني هو تيار وطني داعم للدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية وداعم لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية يضم كافه أطياف المجتمع هدفهم واحد هو دعم الدوله ورئيسها، وأنه جاء الوقت لرد الجميل لرجل حمل الأمانة وحافظ على الوطن في أصعب وأهم الفترات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف الشافعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك رؤية سياسية مستقبلية وقادر على تحقيق مستقبل أفضل لجميع المصريين وحماية الامن القومى بعدما نجح في تحقيق علاقات دبلوماسية متوازنة مع جميع القوى الدولية الفاعلة في العالم.



وأضاف أن لكل واحد منا دور للحفاظ علي مصريتنا ودولتنا ولابد من الوقوف جميعا خلف الدوله داعمين ومؤكدين علي، مسيرة تنمية واستقرار الوطن.



ومن خلال الكلمات المتبادلة بين الحضور لدعم الدولة ورئيسها تم التحدث عن المرأة ودورها المؤثر في دعم الدوله وحث أسرتها علي النزول والمشاركة في الانتخابات لأنه واجب وطني وقدرتها علي الحشد لمساندة الدولة والقيادة السياسية لقد حظيت المرأة في عهد الرئيس السيسي بمكتسبات واستحقاقات لم تشهدها من قبل وجاء اليوم دورها في لم شمل اسرتها لدعم دولتها.

وتناول اللقاء دور الشباب الذين هم عماد الدولة وسواعدها الشباب هم مستقبل الوطنه وجيشه وحثهم علي المشاركه في الانتخابات والنزول ليري العالم كله قدرة أبناء مصر وشعبها للحفاظ علي وطنهم.