تشييع جثمان بائع بوظة ضحية جاره بسبب لهو الأطفال في الدقهلية

شيع أهالي قرية الوحدة العربية التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، اليوم، جنازة "محمد إسماعيل زكي"، 42 عامًا، بائع بوظة وذلك بعدما لقى مصرعه متأثرا بإصابته التي لحقت به جراء تعدي "جاره " تاجر سيارات عليه لنشوب خلاف بينهما بسبب لهو الأطفال وتعدي المتهم على نجل المجني عليه ضربًا، وعند محاولة استخلاص نجله تعدى عليه الجاني ضربًا بدفعه نحو جدار منزل مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بنزيف حاد في المخ بعد ارتطام رأسه بالجدار.

خرج جثمان المتوفى من المسجد الكبير بقرية الوحدة العربية وذلك بعد وصول الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وقيام الطبيب الشرعي بتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وتصريح النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه والدفن.

وتعالت صرخات زوجة المتوفى وأبناءه الأطفال وذلك فور وصول الجثمان وسط بكاء وعويل أفراد الأسرة لفقدان عائلهم الوحيد كونه كان يعمل بائع بوظة

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "محمد إسماعيل زكي"، 42 عامًا، مصابًا بنزيف حاد في المخ بـ"ادعاء تعدي" وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم محمد الهلالي، رئيس المباحث، بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره يدعى"عبد القادر.أ.ع"، 45 عامًا تاجر سيارات ويقيمون بقرية الوحدة العربية، وذلك بسبب لهو الأطفال وتعدي المتهم على نجل المجني عليه وحين حاول استخلاص نجله من يد القاتل تعدى عليه بالضرب ودفعه نحو جدار المنزل مما تسبب في إصابته ووفاته.

وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وحبس المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تشييع جثمان جنازة بائع قتل على يد جاره فى الدقهلية

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