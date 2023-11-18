غدًا.. الخطيب يجتمع مع كولر لمناقشة الملفات المهمة في الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مهمة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات المقبلة عقب عودة المدرب السويسري إلى القاهرة اليوم السبت بعد إجازة قصيرة قضاها مع أسرته مستغلا فترة التوقف الدولي.

وسافر مارسيل كولر إلى سويسرا عقب مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل.

ومن المنتظر أن يناقش محمود الخطيب مع كولر عددا من الملفات للوقوف على بعض الأمور الخاصة بتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة والخروج من بطولة الدوري الأفريقي بالإضافة إلي مناقشة بعض الأمور الخاصة بالميركاتو الشتوي والصفقات.

وطلب رئيس النادي تقريرا مفصلا من الجهاز الفني ومدير الكرة خالد بيبو عن وداع الأهلي لبطولة الدوري الإفريقي بالإضافة لحالة عدم الالتزام التي ظهرت على بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة وكذلك ملف تجديد عقود بعض اللاعبين.