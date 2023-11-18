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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. الخطيب يجتمع مع كولر لمناقشة الملفات المهمة في الأهلي

مارسيل كولر
مارسيل كولر
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يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مهمة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات المقبلة عقب عودة المدرب السويسري إلى القاهرة اليوم السبت بعد إجازة قصيرة قضاها مع أسرته مستغلا فترة التوقف الدولي.
وسافر مارسيل كولر إلى سويسرا عقب مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل.

ومن المنتظر أن يناقش محمود الخطيب مع كولر عددا من الملفات  للوقوف على بعض الأمور الخاصة بتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة والخروج من بطولة الدوري الأفريقي بالإضافة إلي مناقشة بعض الأمور الخاصة بالميركاتو الشتوي والصفقات.

وطلب رئيس النادي تقريرا مفصلا من الجهاز الفني ومدير الكرة خالد بيبو عن وداع الأهلي لبطولة الدوري الإفريقي بالإضافة لحالة عدم الالتزام التي ظهرت على بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة وكذلك ملف تجديد عقود بعض اللاعبين.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر بطولة الدورى الإفريقي