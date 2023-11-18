"دفاع النواب": إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك جاءت في توقيت مناسب

أشاد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي ،بمجلس النواب، بقرار المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقالة المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.

أكد "راضي" أن القرار جاء في توقيت مناسب في ظل عدم فاعلية الرقابة علي الأسواق والإرتفاع غير المبرر للسلع ، وغياب دور جهاز حماية المستهلك .

وتابع أنه كان قد تقدم ببيان عاجل في مجلس النواب بدور الإنعقاد الثاني ضد رئيس جهاز حماية المستهلك بشأن مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد " راضي" أن قرار رئيس مجلس الوزراء وإن كان قد جاء متأخراً إلا انه جاء في الوقت المناسب موجها الشكر لرئيس الوزراء لاستجابته بإقالة رئيس جهاز حماية المستهلك .

وكان قد ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو المجلس بشأن بعض مخالفات جهاز حماية المستهلك المتمثلة فى ندب أحد العاملين من القطاع الخاص (شركة الأهرام للإعلانات) للعمل فى جهاز حماية المستهلك في منصب "مدير الشئون المالية والإدارية"،وذلك في دور الانعقاد الثالث.