بالصور.. الآلاف من أهالي رأس غارب يدعمون السيسي في انتخابات الرئاسة

ينظم حزب مستقبل وطن مساء اليوم السبت، مؤتمر جماهيري لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024 وذلك بينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وقد أعلن جميع القبائل والعائلة بالبحر الأحمر دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وقامت عشرات من السيارات بتنظيم مسيرة كبيرة طافت شوارع المدينة حاملين إعلام مصر والأغاني وطنية، وذلك قبل بدء المؤتمر.

وجارٍ تدفق آلاف من المواطنين واهالي المدينة تعبيرا منهم لدعم وتأييد السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام التى حددتها الهيئة لتلقى طلبات الترشح، فيما حددت الهيئة إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين، ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وارتفع عدد المرشحين الرئاسيين إلى 4 مرشحين رسميا بعد أن قبلت لجنة تلقى أوراق الترشح للرئاسة أوراق 3 مرشحين رئاسيين منذ فتح باب الترشح وحتى الان، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذين استوفوا الشروط القانونية.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

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