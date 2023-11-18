برلماني: تفقد رئيس الوزراء لعدد من المصانع يعكس إرادة الدولة في دفع عجلة الإنتاج

اعتبر الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لعدد من المصانع بالعبور في إطار جولة موسعة، يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطين الصناعة المحلية وفتح آفاق جديدة تسهم في تحول مصر لبوابة إقليمية للصناعات الاستراتيجية بالمنطقة العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن الرئيس يحرص على إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتمكينه للتوسع في تنفيذ المشروعات الإنتاجية، لاسيما وأن السوق المصرية "ضخمة"، وتحفز بشكلٍ كبير على ضخ الاستثمارات في الدولة، بما يمهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن تأكيد الحكومة على تقديم كل صور الدعم الممكنة؛ من أجل رفع معدلات الاكتفاء الذاتي والعمل على زيادة الصادرات، يعكس الإرادة الجادة في تشجيع أصحاب الأعمال على ضخ وتوسيع استثماراتهم، وتأكيد أن الدولة تقف خلف المستثمر وتدعمه لتقديم المزيد، بما يحقق رفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، منوها إلى أن الرئيس السيسي عمل خلال الفترة الماضية على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية والإدارية على رؤوس الأموال وتقديم مختلف أشكال الدعم الفني، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للتصدير للخارج، ويحقق دعم للتنافسية الإيجابية التي تساعد في ضبط السوق المصرية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجولة ضمت عدد من الشركات التي تقدم صناعات هامة دقيقة للدولة المصرية والمنطقة من بينها "مجمع هاير الصناعي" الصديق للبيئة الصيني بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، ومصنع شركة مابي الإيطالية وغيرها من الأعمال الصناعية،

وأشار "أبوالفتوح"، إلى أنها تعكس رسالة واضحة للداخل والخارج بأن الدولة تصر على استكمال ما بدأته من خطى للتطوير وضخ دماء جديدة في مسار التنمية ودفع عجلة الإنتاج، مهما كانت التحديات والتوترات المحيطة بها، كما أنها تؤكد علة الحرص في تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه الأعمال أو عملية التشغيل؛ من أجل سرعة تشغيل المصنع والإنتاج للسوق وبما يسهم في توليد فرص عمل جديد لأبناء الشعب المصري.

